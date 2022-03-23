Студентка Санкт-Петербургского госуниверситета собрала средства на реставрацию склепа из фильма «Брат»

Ставший культовым для поклонников фильма «Брат» склеп семьи фон Бекман, расположенный на Смоленском лютеранском кладбище, будут реставрировать. На данный момент состояние сооружения уже изучено специалистами, которые разработали методику необходимых для его восстановления работ.

Фундамент беседки был осмотрен сотрудниками ООО «РМ «Наследие» при помощи шурфования. Согласно их заключению, повреждения в виде деформации цокольных блоков и разрушения кладочного раствора не повлияли на его целостность и несущую способность. Технологи ООО «Матис» провели микроскопические исследования слоёв краски, нанесённых на беседку, а представители ООО «АЖИО» проверили состояние деревянных элементов конструкции, плитки и известнякового фундамента.

Общие выводы реставраторов неутешительны: конструкция могла обрушиться в любой момент. Ряд металлических элементов подвёргся сильной коррозии, отсутствует остекление, в кровле образовались отверстия, деревянная обшивка покрыта копотью и утрачено большое количество элементов декора.

Инициатором восстановления склепа выступила студентка СПбГУ Валерия Ефремова, она же собрала часть необходимых для этого денег, недостающие средства готовы внести вышеперечисленные компании.

Напомним, что после Февральской революции потомки семьи генерала фон Бекмана эмигрировали из России и уход за мемориалом прекратился. После того как в склепе была снята одна из сцен фильма «Брат», его начали посещать многочисленные поклонники кинокартины. По мнению реставраторов, именно они нанесли большую часть повреждений культовому сооружению.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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