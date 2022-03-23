Руководство Петербурга приступило к подготовке реформы, касающейся порядка уборки городских дворов

Вчера, 22:59

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Руководство Петербурга приступило к подготовке реформы, касающейся порядка уборки городских дворов
Фото из открытых источников

Сегодня правительством Северной столицы был опубликован текст проекта постановления о создании госбюджетных учреждений, именуемых районными жилищными агентствами. Именно между ними в дальнейшем будут распределяться задания по содержанию внутриквартальных территорий, причём на бесконкурсной основе.

В опубликованном постановлении речь идёт об изменении типа существующих жилагентств - планируется их перевод из казённых в бюджетные. Помимо ряда других функций, на РЖА возложат обязанности содержания объектов и элементов благоустройства на территориях, находящихся внутри городских кварталов. Агентства будут проверять готовность домов к отопительному сезону, смогут определять непригодность помещений для жилья, согласовывать перепланировки, организовывать конкурсы по выбору УК и так далее.

Напомним, что в связи с массовыми жалобами горожан на низкое качество уборки территорий и улично-дорожной сети во время минувшего зимнего сезона, администрация Петербурга решила изменить всю систему её организации, отменив конкурсы на содержание дворов. Эти работы теперь будут включены в бюджет города, для чего необходимо будет провести вышеупомянутую реформу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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