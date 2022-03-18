В Ленинградской области проходят патриотические акции в поддержку Вооружённых сил Российской Федерации

Вчера в Кронштадте состоялся патриотический флешмоб, приуроченный к празднованию Дня моряка-подводника. Городские активисты растянули гигантскую георгиевскую ленту, изобразив букву Z, ставшую одним из символов спецоперации, проводимой Вооружёнными силами России на территории Украины. Общая длина ленты составила около четырёхсот семидесяти двух метров.

В тот же день, но уже в Выборге, прошла ещё одна патриотическая акция: горожане устроили автопробег с участием более полусотни автомобилей, поддержав таким образом действия российских военных. Машины сопровождали экипажи полиции и ГИБДД, автоколонна проехала по городу с флагами под песни военных лет.

Неделей ранее такой же пробег состоялся на территории Санкт-Петербурга. В тот раз сообщалось об участии примерно двухсот – двухсот пятидесяти автомобилей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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