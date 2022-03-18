В Ленинградской области проходят патриотические акции в поддержку Вооружённых сил Российской Федерации

Сегодня, 15:54

0

Image 16+
В Ленинградской области проходят патриотические акции в поддержку Вооружённых сил Российской Федерации
Фото из открытых источников

Вчера в Кронштадте состоялся патриотический флешмоб, приуроченный к празднованию Дня моряка-подводника. Городские активисты растянули гигантскую георгиевскую ленту, изобразив букву Z, ставшую одним из символов спецоперации, проводимой Вооружёнными силами России на территории Украины. Общая длина ленты составила около четырёхсот семидесяти двух метров.

В тот же день, но уже в Выборге, прошла ещё одна патриотическая акция: горожане устроили автопробег с участием более полусотни автомобилей, поддержав таким образом действия российских военных. Машины сопровождали экипажи полиции и ГИБДД, автоколонна проехала по городу с флагами под песни военных лет.

Неделей ранее такой же пробег состоялся на территории Санкт-Петербурга. В тот раз сообщалось об участии примерно двухсот – двухсот пятидесяти автомобилей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Ленинградской области проходят патриотические акции в поддержку Вооружённых сил Российской Федерации

Сегодня, 15:54

Следственный комитет Санкт-Петербурга занялся несчастным случаем на стройке «СКА-Арены», где рабочий упал в вентиляционную шахту

Вчера, 19:04

Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

18-03-2022, 19:04

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

18-03-2022, 10:44

Петербургские кооператоры создали финансовую пирамиду, обобрав пайщиков на восемнадцать миллионов

17-03-2022, 19:49

Житель Марокко решил «эмигрировать» из Петербурга в ЕС под днищем автобуса

16-03-2022, 12:29

Полицейские Ленинградской области нечаянно раскрыли угон, остановив для проверки старую иномарку

15-03-2022, 13:39

Несмотря на заявление о прекращении работы, «Макдоналдс» пока продолжил обслуживать жителей Петербурга

14-03-2022, 12:39

В Ленинградской области полицейские разыскивают арендованный «Гелендваген» стоимостью тридцать миллионов

13-03-2022, 20:49

В Красносельском районе Петербурга молодой человек угнал старую «Ладу», но уехать на ней не смог

13-03-2022, 18:04

Представители авиакомпании раскрыли детали инцидента с самолётом, летевшим по маршруту Петербург – Сочи

12-03-2022, 19:59

Петербургский таксист обстрелял пешехода

12-03-2022, 14:44

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении пристава, подозреваемого во взяточничестве

11-03-2022, 14:24

Петербургский врач встал грудью на защиту угоняемой машины

11-03-2022, 12:09

Педиатры Петербурга начали оказывать медпомощь детям из Донбасса

10-03-2022, 22:48

Беженцы из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в Петербурге

10-03-2022, 15:08

Жительница Петербурга отвезла своего новорождённого ребёнка в Москву и оставила в сумке на стоянке

10-03-2022, 13:14

Петербургский пчеловод «ужалил» собутыльника выстрелом из ружья

10-03-2022, 10:24

Сегодня ночью в Петербурге начнут разводить мосты

9-03-2022, 20:54

Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

9-03-2022, 16:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военные РФ нанесли четыре ракетных удара по Львову

Военные РФ нанесли четыре ракетных удара по Львову

18-03-2022, 11:59

0

Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...

Подробнее
По заводу «Азовсталь» Ахметова в Мариуполе ВС РФ нанесли мощный удар

По заводу «Азовсталь» Ахметова в Мариуполе ВС РФ нанесли мощный удар

Вчера, 14:49

0

Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по металлургическому заводу «Азовсталь», принадлежащему...

Подробнее
Генерал Гузевич рассказал о некоторых успехах ВСУ в боях под Киевом

Генерал Гузевич рассказал о некоторых успехах ВСУ в боях под Киевом

Вчера, 16:19

0

Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в...

Подробнее
Military Watch: в Украине ликвидирован самый результативный снайпер НАТО

Military Watch: в Украине ликвидирован самый результативный снайпер НАТО

Сегодня, 09:59

0

Снайпер из Канады, известный под кличкой Wali «дикий гусь», ликвидирован в Украине. Об этом сообщил американский...

Подробнее
ВЗГЛЯД разъяснил, как ВС РФ уничтожают военную помощь Украине от НАТО

ВЗГЛЯД разъяснил, как ВС РФ уничтожают военную помощь Украине от НАТО

18-03-2022, 22:34

0

Украина в ближайшей перспективе получит от западных государств военную технику и вооружение в колоссальных объёмах. Об...

Подробнее
Эксперты: России удалось избежать дефолта благодаря жадности западных инвесторов

Эксперты: России удалось избежать дефолта благодаря жадности западных инвесторов

17-03-2022, 18:29

0

16 марта Россия должна была выплатить проценты в размере $117 миллионов по двум суверенным облигациям, номинированным в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Марков заявил, что военный блок НАТО собирается воевать с РФ

Марков заявил, что военный блок НАТО собирается воевать с РФ

17-03-2022, 19:49

0

Как утверждает военно-политический обозреватель Сергей Марков, военная ситуация вокруг украинского конфликта сейчас...

Подробнее
Петербургские кооператоры создали финансовую пирамиду, обобрав пайщиков на восемнадцать миллионов

Петербургские кооператоры создали финансовую пирамиду, обобрав пайщиков на восемнадцать миллионов

17-03-2022, 19:49

0

Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны руководители петербургского...

Подробнее
Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

18-03-2022, 10:44

0

Двадцатитрёхлетний уроженец Нижнего Новгорода, разместивший в мае две тысячи двадцатого года портрет идеолога...

Подробнее
Музыкальный продюсер рассказал, как санкции повлияют на выступления артистов

Музыкальный продюсер рассказал, как санкции повлияют на выступления артистов

17-03-2022, 19:54

0

В связи с антироссийскими санкциями многие сферы экономики и бизнеса в России пытаются адаптироваться к новым условиям....

Подробнее