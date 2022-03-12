Несмотря на заявление о прекращении работы, «Макдоналдс» пока продолжил обслуживать жителей Петербурга

Сегодня, 12:39

0

Image 16+
Несмотря на заявление о прекращении работы, «Макдоналдс» пока продолжил обслуживать жителей Петербурга
Фото из открытых источников

Сегодня утром сетевые заведения «Макдоналдс» продолжили обслуживать петербуржцев, несмотря на заявление российского офиса компании о приостановке работы с сегодняшнего дня.

Утром пришла информация из Новосибирска о том, что там рестораны сети также продолжили принимать посетителей. Правда, есть нюанс: сообщается о том, что новосибирские точки общепита, работавшие под данной вывеской, принадлежат не дочерней структуре заокеанской компании, а фирме из Новокузнецка, занимающейся управлением заведений по франчайзингу.

Напомним, что руководство ресторанной сети быстрого обслуживания объявило о приостановке функционирования своих заведений с сегодняшнего дня, обещав при этом, что руководство компании продолжит выплату заработной платы всем россиянам, трудящимся в её отделениях. В связи с данным заявлением, многие жители Северной столицы накануне отправились в рестораны, чтобы напоследок перекусить блюдами, изготовленными по заокеанским рецептам. Однако, пока ничего не изменилось – сегодня петербургские точки «Макдональдса» ещё работают.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Несмотря на заявление о прекращении работы, «Макдоналдс» пока продолжил обслуживать жителей Петербурга

Сегодня, 12:39

В Ленинградской области полицейские разыскивают арендованный «Гелендваген» стоимостью тридцать миллионов

Вчера, 20:49

В Красносельском районе Петербурга молодой человек угнал старую «Ладу», но уехать на ней не смог

Вчера, 18:04

Представители авиакомпании раскрыли детали инцидента с самолётом, летевшим по маршруту Петербург – Сочи

12-03-2022, 19:59

Петербургский таксист обстрелял пешехода

12-03-2022, 14:44

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении пристава, подозреваемого во взяточничестве

11-03-2022, 14:24

Петербургский врач встал грудью на защиту угоняемой машины

11-03-2022, 12:09

Педиатры Петербурга начали оказывать медпомощь детям из Донбасса

10-03-2022, 22:48

Беженцы из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в Петербурге

10-03-2022, 15:08

Жительница Петербурга отвезла своего новорождённого ребёнка в Москву и оставила в сумке на стоянке

10-03-2022, 13:14

Петербургский пчеловод «ужалил» собутыльника выстрелом из ружья

10-03-2022, 10:24

Сегодня ночью в Петербурге начнут разводить мосты

9-03-2022, 20:54

Депутат Вострецов: Беглов не оказывает поддержку участвующим в спецоперации на Украине россиянам

9-03-2022, 16:07

Восьмого марта житель Петергофа отправил любящую бабушку в больницу

9-03-2022, 15:24

В Санкт-Петербурге пьяный водитель совершил смертельное ДТП

9-03-2022, 12:04

В Санкт-Петербурге правоохранители открыли огонь по уходящему от погони автомобилю каршеринга

8-03-2022, 21:29

Полицейские Санкт-Петербурга смогли остановить нетрезвого водителя арендованной машины только стрельбой по колёсам

8-03-2022, 18:29

В Невском районе Петербурга пьяный водитель устроил смертельное ДТП, вылетев с проезжей части

8-03-2022, 16:39

Росгвардейцы спасли медиков, спасавших подвыпившего жителя Петербурга, от буйства спасаемого

7-03-2022, 21:24

В Петербурге возбудили первое дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ

7-03-2022, 21:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Переехавшая в Германию россиянка рассказала о русофобии в Европе: называют собаками

Переехавшая в Германию россиянка рассказала о русофобии в Европе: называют собаками

11-03-2022, 22:39

0

Елена Ерофеева, переехавшая из Тюмени в пригород Мюнхена за несколько дней до начала военной спецоперации в Украине,...

Подробнее
Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину

Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину

Вчера, 20:49

0

Йенс Столтенберг высказался о вероятности использования Россией химического оружия, что будет являться военным...

Подробнее
Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

11-03-2022, 14:55

0

Учащиеся МБОУ «Аёвская СОШ» Большеуковского района Омской области написали письма военнослужащим, задействованным в...

Подробнее
Стрелков объяснил, почему спецоперация на Украине не будет завершена к 9 мая

Стрелков объяснил, почему спецоперация на Украине не будет завершена к 9 мая

11-03-2022, 16:04

0

Специальная военная операция, которая в настоящий период времени осуществляется Вооружёнными силами Российской...

Подробнее
Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года

Граждан России предупредили о подорожании продуктов на 30% с 14 марта 2022 года

11-03-2022, 18:09

0

Ряд продовольственной продукции резко подорожает на фоне санкций, введенных против России. Граждан России предупредили...

Подробнее
Банки России сообщили россинам о будущем их сбережений

Банки России сообщили россинам о будущем их сбережений

11-03-2022, 18:19

0

Грядущие нововведения, о которых сообщили российские банки, затронут сферу денежных депозитов. Финансовые учреждения...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении пристава, подозреваемого во взяточничестве

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении пристава, подозреваемого во взяточничестве

11-03-2022, 14:24

0

Оперативниками Управления экономической безопасности Главного управления МВД по региону накануне был задержан...

Подробнее
Перечислены десять стран мира, которые отменили ограничения COVID-19

Перечислены десять стран мира, которые отменили ограничения COVID-19

11-03-2022, 22:39

0

Коронавирус стремительно теряет актуальность. Представители АТОР перечислили десять стран мира, которые отменили...

Подробнее
Власти России думают над расширением института принудительного выкупа акций

Власти России думают над расширением института принудительного выкупа акций

11-03-2022, 16:24

0

Власти РФ изучают возможности введения механизма принудительного выкупа акций у резидентов «недружественных»...

Подробнее
Аналитики Центробанка дали прогноз развития экономики в России

Аналитики Центробанка дали прогноз развития экономики в России

11-03-2022, 15:39

0

Эксперты ЦБ объяснили, как будет развиваться российская экономика в условиях санкций, которые были введены в отношении...

Подробнее