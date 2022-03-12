Несмотря на заявление о прекращении работы, «Макдоналдс» пока продолжил обслуживать жителей Петербурга

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Сегодня утром сетевые заведения «Макдоналдс» продолжили обслуживать петербуржцев, несмотря на заявление российского офиса компании о приостановке работы с сегодняшнего дня.
Утром пришла информация из Новосибирска о том, что там рестораны сети также продолжили принимать посетителей. Правда, есть нюанс: сообщается о том, что новосибирские точки общепита, работавшие под данной вывеской, принадлежат не дочерней структуре заокеанской компании, а фирме из Новокузнецка, занимающейся управлением заведений по франчайзингу.
Напомним, что руководство ресторанной сети быстрого обслуживания объявило о приостановке функционирования своих заведений с сегодняшнего дня, обещав при этом, что руководство компании продолжит выплату заработной платы всем россиянам, трудящимся в её отделениях. В связи с данным заявлением, многие жители Северной столицы накануне отправились в рестораны, чтобы напоследок перекусить блюдами, изготовленными по заокеанским рецептам. Однако, пока ничего не изменилось – сегодня петербургские точки «Макдональдса» ещё работают.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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