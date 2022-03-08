Сегодня ночью в Петербурге начнут разводить мосты

Вчера, 20:54

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Сегодня ночью в Петербурге начнут разводить мосты
Фото из открытых источников

В Северной столице полным ходом идёт подготовка к новому сезону навигации. Сегодняшней ночью будет произведена технологичная разводка моста Александра Невского – сообщила пресс-служба «Мостотреста».

По плану, разведение моста состоится с 2.20 до 5.10 в течение двух ночей подряд. Время пока указано ориентировочно, разводка произойдёт именно в этом промежутке, но точное соблюдение графика на данный момент не предусмотрено.

Разводить мосты через Неву и Малую Неву будут почти каждую ночь до самого начала навигационного периода в профилактических целях и для проверки задействованного в операциях оборудования. Сообщается о том, что за время, предшествующее открытию навигации, их разведут около пятидесяти раз.

Навигация на Неве и Малой Неве откроется десятого апреля, на невских рукавах – с двадцатого числа. Её окончание запланировано на тридцатое и пятнадцатое ноября соответственно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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