В Санкт-Петербурге пьяный водитель совершил смертельное ДТП

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Автомобиль «Хёндэ» пробил ограждения вылетел на тротуар и снес пешехода.
Ночью 8 марта на территории Невского района Северной столицы, на перекрестке улиц Полярников и Седова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Пьяный тридцатитрехлетний мужчина за рулем «Hyundai Santa Fe» не смог совладать со своим автомобилем. В результате выехал на полосу встречного движения, задел другую машину, снес ограждения в ударился в бетонную лестницу, сбив пешехода.
На этом месте показания очевидцев немного разняться. Одни говорят, что пятидесятиоднолетний мужчина сидел на ступеньках, другие, что он проходил мимо. Но, как бы то ни было, пешеход получил травмы несовместимые с жизнью.
Как утверждают очевидцы, в салоне «Hyundai Santa Fe» находилась женщина, похоже, тоже пьяная и ребенок, которому на вид не более пяти лет.
По информации, распространенной пресс-секретарем ГУ МВД в Северной столице, пешеход погиб на месте, виновник аварии предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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