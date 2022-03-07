В Санкт-Петербурге правоохранители открыли огонь по уходящему от погони автомобилю каршеринга

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Полицейским пришлось совершить дюжину выстрелов по колесам авто, а потом гоняться за водителем пешком.
В Кировском районе Северной столицы житель Сертолово на арендованной иномарке попробовал уйти от преследования дорожной полиции. На каршеринговом автомобиле марки «Форд Транзит» он ехал 8 марта около 300 по Дачному проспекту. На него обратили внимание сотрудники ГИБДД, участвующие в рейде «Нетрезвый водитель».
Правоохранители потребовали остановиться, в ответ на что нарушитель поехал еще быстрее, петляя, переезжая на встречную полосу и пересекая перекрестки на запрещающий сигнал светофора.
Полицейские произвели предупредительный выстрел, который никак не повлиял на водителя, после чего они еще 12 раз выстрелили по колесам автомобиля. С двумя пробитыми колесами «Форд Транзит» заехал во дворы проспекта Ветеранов, где из остановившейся машины выскочил мужчина и пустился наутек. Однако, убежал он недалеко и через пару сотен метров был настигнут полицейскими. Нарушителем оказался пьяный двадцатилетний мигрант из Узбекистана. Его пассажир предложил правоохранителям 20 000 рублей, чтобы «решить вопрос». Теперь его ждет уголовное производство за дачу взятки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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