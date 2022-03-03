Ленинградская область прощается с погибшим на Украине военнослужащим

В Гостомель вошел русский десант
В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...Подробнее
Сегодня в ДК Светогорска проходит траурная церемония прощания с Дмитрием Федосеевым, двадцатиоднолетним военнослужащим, погибшим в ходе проведения российскими вооружёнными силами спецоперации на территории Украины.
Проводить земляка в последний путь пришло множество людей. В зале выставлен почётный караул, на церемонии присутствует руководитель администрации Выборгского района.
О гибели Дмитрия Федосеева накануне сообщил губернатор области, выразив соболезнования его родным. Это сообщение стало первым официальным известием о гибели военнослужащего, отправившегося на Украину из Ленинградской области.
Напомним, что военная спецоперация российских войск продолжается десятый день. Ранее Министерство обороны сообщало о числе погибших и раненных. В списке потерь числится четыреста девяносто восемь российских солдат. Ранены тысяча пятьсот девяносто семь человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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