Ленинградская область прощается с погибшим на Украине военнослужащим

Сегодня в ДК Светогорска проходит траурная церемония прощания с Дмитрием Федосеевым, двадцатиоднолетним военнослужащим, погибшим в ходе проведения российскими вооружёнными силами спецоперации на территории Украины.

Проводить земляка в последний путь пришло множество людей. В зале выставлен почётный караул, на церемонии присутствует руководитель администрации Выборгского района.

О гибели Дмитрия Федосеева накануне сообщил губернатор области, выразив соболезнования его родным. Это сообщение стало первым официальным известием о гибели военнослужащего, отправившегося на Украину из Ленинградской области.

Напомним, что военная спецоперация российских войск продолжается десятый день. Ранее Министерство обороны сообщало о числе погибших и раненных. В списке потерь числится четыреста девяносто восемь российских солдат. Ранены тысяча пятьсот девяносто семь человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700