В Москве к концу 2022 года запланировано благоустроить больше, чем 2 000 дворов

Работы будут проводиться комплексно, отремонтированные столичные дворы станут образцом.

В текущем году Правительство Москвы решило взяться всерьез за благоустройство придомных территорий. Всего запланировано привести в порядок более 2 000 дворов, причем сделать это комплексно: заменить асфальт, заново создать либо довести до ума парковки, установить либо обновить спортивные и детские площадки, смонтировать освещение.

Также во дворах будет проводиться озеленение территории с восстановлением заезженных и затоптанных газонов, установкой клумб, высадкой новых кустов и деревьев. Там, где это позволяют площади и где имеется такая необходимость, выделят площадки для выгула питомцев.

Ремонт дворов введен в программу благоустройства по инициативе самих москвичей. В частности, горожане просили установить дополнительное освещение, озеленить территории, установить или обновить детские и спортивные площадки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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