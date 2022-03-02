В Санкт-Петербургский аэропорт Пулково будут еще чаще летать самолеты из Турции

Сегодня, 14:44

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В Санкт-Петербургский аэропорт Пулково будут еще чаще летать самолеты из Турции
Фото из открытых источников

Turkish Airlines добавляет еще один регулярный рейс в Стамбул.

Теперь жителям Северной столицы и ее гостям будет удобнее летать в Стамбул и обратно, ведь каждый день в этом направлении будут вылетать три рейса. К работающим ныне с 6 марта текущего года прибавится еще один.

По информации, предоставленной представителями администрации аэропорта Пулково, новый рейс будет вылетать из Стамбула в 200, прилетая в Северную столицу к 550. В обратном направлении авиалайнер отправится в 720, прилетая в Стамбульский аэропорт в 1115.

В конце февраля текущего года рейсы на данном направлении обслуживаются широкофюзеляжными авиалайнерами марок Airbus A330 и Boeing 777 от компании Turkish Airlines.

Рейсы между Российской Федерацией и некоторыми другими государствами освобождаются из-за санкционной политики последних и сейчас формируются условия в которых некоторые государства могут отхватить хороший кусок бесхозного финансового пирога.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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