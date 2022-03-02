Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию
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Люди нуждаются в поддержке государства из-за множества нарушений контрактов со стороны их партнеров с Запада.
Согласно информации, размещенной на сайте Санкт-Петербургсокй торговой промышленной палаты (СПбТПП), начиная с первых дней марта, все большее количество предпринимателей обращаются по поводу нарушения условий контрактов со стороны бизнесменов из Европейского Союза и США.
ТПП Северной столицы создают очередь из предпринимателей, которым требуется юридическая помощь. Всем, кто стал жертвой нарушителей контрактных обязательств, следует отправлять информацию о создавшейся у них ситуации на следующий адрес электронной почты: jurist@spbcci.ru.
В соответствии с очередностью юристы ТПП Северной столицы будут связывать с предпринимателями и проводить их первичные консультации.
Бизнесменам для того, чтобы впредь не сталкиваться с такими проблемами, следует более разборчиво относиться к выбору партнеров с учетом текущей международной обстановки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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