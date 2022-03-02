Городской суд Санкт-Петербурга снова можно посещать слушателям

Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию
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В здание они смогут войти лишь имея маски и одноразовые перчатки.
Как сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, начиная с 9.03.2022 года городской суд откроет свои двери для слушателей. Также возобновится личный прием граждан в архиве и приемной.
Находясь в здании Городского суда, а также на его территории, посетители должны быть в масках и одноразовых перчатках, при этом выдерживая полутораметровую социальную дистанцию. Для ознакомления с делом, посетителю понадобиться совершить предварительный звонок в соответствующую канцелярию в рабочее время на номера, которые имеются на официальном сайте суда.
По Санкт-Петербургу отменяется целый ряд антиковидных ограничений: QR-коды, согласования для собраний, не превышающих ста человек, расширена максимальная вместимость цирков, театров, кинозалов до двух тысяч зрителей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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