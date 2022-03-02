Городской суд Санкт-Петербурга снова можно посещать слушателям

В здание они смогут войти лишь имея маски и одноразовые перчатки.

Как сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, начиная с 9.03.2022 года городской суд откроет свои двери для слушателей. Также возобновится личный прием граждан в архиве и приемной.

Находясь в здании Городского суда, а также на его территории, посетители должны быть в масках и одноразовых перчатках, при этом выдерживая полутораметровую социальную дистанцию. Для ознакомления с делом, посетителю понадобиться совершить предварительный звонок в соответствующую канцелярию в рабочее время на номера, которые имеются на официальном сайте суда.

По Санкт-Петербургу отменяется целый ряд антиковидных ограничений: QR-коды, согласования для собраний, не превышающих ста человек, расширена максимальная вместимость цирков, театров, кинозалов до двух тысяч зрителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700