На территории Ленинградской области будет полностью остановлено первое иностранное предприятие

Со 2 марта 2022 года появится новая беда для всех, кто ждет пенсию
Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить,...Подробнее
Завод компании «Икеа Индастри Тихвин» прекратит свою работу в связи с санкциями против РФ за события на Украине.
Представители компании Ingka Group 3.03.2022 года сообщили об остановке всех производственных процессов на территории Федерации, а также экспортно-импортных операций и торговли в магазинах как России, так и Беларуси.
Компании принадлежит завод «Икеа Индастри Тихвин», на котором делают для концерна мебель из массива сосны. Производственный цикл предприятия включает в себя все этапы: от заготовки деревьев до выпуска готовой мебели.
При этом Федеральная налоговая служба сообщает о том, что за 2020 отчетный год выручка предприятия составила 4 500 000 рублей (рост составил 8,4%), а чистая прибыль достигла 94 800 000 рублей (рост составил 148%).
Это золотой шанс для местных товаропроизводителей, которые могут занять огромную нишу, так вовремя освобожденную иностранными капиталистами, допустившими столь глупую ошибку. А государство просто обязано помочь своим, пока они не одумались.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Граждан Российской Федерации, до сих пор не получивших пенсионную выплату за март, которые планируют её скоро получить,...Подробнее
Политолог Дмитрий Витушкин отреагировал на кадры встречи президента России Владимира Путина с губернатором...Подробнее
Сегодня появилось сообщение Главного управления МВД по региону о задержании подозреваемого, ограбившего основателя дома...Подробнее
После взломанного накануне информационного портала «Фонтанка.ру», сегодня ночью атаке хакеров подверглось приложение...Подробнее
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, как долго будет проходить военная спецоперация России на территории Украины....Подробнее
На сайте «Наш Санкт-Петербург» в статусе «на рассмотрении» находится почти две тысячи жалоб по поводу скопления...Подробнее
В нынешней экономической ситуации, ажиотаж среди населения предвещает повышение цен, а в некоторых регионах может...Подробнее
Президент России Владимир Путин намекнул губернатору Александру Беглову на неудовлетворительное качество госуправления...Подробнее
Политолог Илья Шестериков проанализировал действия Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Эксперт...Подробнее
Общественное движение "Труд" при поддержке Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО...Подробнее
Комментировать