На территории Ленинградской области будет полностью остановлено первое иностранное предприятие

Завод компании «Икеа Индастри Тихвин» прекратит свою работу в связи с санкциями против РФ за события на Украине.

Представители компании Ingka Group 3.03.2022 года сообщили об остановке всех производственных процессов на территории Федерации, а также экспортно-импортных операций и торговли в магазинах как России, так и Беларуси.

Компании принадлежит завод «Икеа Индастри Тихвин», на котором делают для концерна мебель из массива сосны. Производственный цикл предприятия включает в себя все этапы: от заготовки деревьев до выпуска готовой мебели.

При этом Федеральная налоговая служба сообщает о том, что за 2020 отчетный год выручка предприятия составила 4 500 000 рублей (рост составил 8,4%), а чистая прибыль достигла 94 800 000 рублей (рост составил 148%).

Это золотой шанс для местных товаропроизводителей, которые могут занять огромную нишу, так вовремя освобожденную иностранными капиталистами, допустившими столь глупую ошибку. А государство просто обязано помочь своим, пока они не одумались.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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