В Санкт-Петербурге, около Витебского вокзала, будет создана зона отдыха

Вчера, 23:39

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В Санкт-Петербурге, около Витебского вокзала, будет создана зона отдыха
Фото из открытых источников

Она проляжет по берегу Введенского канала.

Зону отдыха планируется создать в течение текущего года между Обводным каналом и Загородным проспектом. По сообщению Санкт-Петербургского градоначальника, благоустройству подлежит территория, которая была застроена различными временными несанкционированными сооружениями. Всех их демонтировали еще в 2021 году.

Вновь возводимое общественное пространство будет состоять из трех зон: центральной аллеи, по которой будет передвигаться основной поток людей, входного пространства, выходящего на кассы пригородного сообщения Витебского вокзала, а также зоны отдыха.

По информации, предоставленной пресс-секретарем Смольного, территория будет озеленена деревьями, кустарниками и газонами. Главным украшением зоны отдыха станет арт-объект в форме часов, на которых расположены 11 циферблатов, указывающих время для каждого часового пояса Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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