Как и по всей стране, в Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

Сегодня, 13:54

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Как и по всей стране, в Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом
Фото из открытых источников

Число заражающихся ковидом россиян неуклонно снижается. Об этом говорят статистические данные, приведённые сегодня оперштабом.

Сообщается, что всего на территории России выявлено 93 026 заболевших при 170 689 случаях выздоровления. От последствий инфекции умер семьсот восемьдесят один человек.

На данный момент можно говорить, что ковид сдаёт свои позиции уже вторую неделю. Третий день число заражений не превышает ста тысяч жителей. В ряде регионов, включая Москву и Петербург, отменяют коды и ряд введённых ранее запретов, связанных с распространением коронавируса.

В Северной столице за минувшие сутки количество заболевших горожан сократилось почти на тысячу – 3562 против 4514 случаев заражения. Выздоровели 17291 человек, скончались шестьдесят пять. С начала пандемии общее число переболевших и болеющих COVID-19 петербуржцев составило 1 449 292 человека.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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