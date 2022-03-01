В Санкт-Петербурге Hyundai Solaris сбил пенсионера

Потерпевший умер на месте.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Светлановском проспекте, что на территории Выборгского района Северной столицы. Автомобиль Hyundai Solaris сбил шестидесятилетнего мужчину около дома №39. От полученных в результате происшествия травм пенсионер скончался.

Трагическое происшествие случилось второго марта около 650. За рулем Hyundai Solaris находился двадцатишестилетний мужчина. Он двигался по направлению к улице Жака Дюкло от места пересечения Светлановского проспекта с улицей Орбели.

В это время дорогу решил перейти шестидесятилетний пенсионер. Он воспользовался пешеходным переходом. Для Hyundai Solaris на светофоре горел красный свет, но водитель проигнорировал это, проехал через пешеходный переход, на котором и сбил пожилого мужчину, тут же умершего от травм.

Сейчас следственные органы проводят проверку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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