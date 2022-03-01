В первую весеннюю ночь хакерами проведен взлом аптечного мобильного приложения

От действия злоумышленников пострадала аптечная сеть «Озерки».

Преступники смогли взломать приложение, получить доступ к его функционалу и начали рассылку спам-сообщений пользователям, в которых содержалась информация о том, что происходит в Украине.

Об этом взломе стало известно от самих пользователей приложения для аптечной сети «Озерки». На телефоны людей, установивших приложение, пошли оповещения о количестве людей, погибших при проведении специальной операции в Украине.

Сейчас сервис уже возобновил работу в нормальном режиме, хотя некоторые проблемы все еще остаются.

Этот случай не единичен. На многие сайты, особенно принадлежащие средствам массовой информации, совершили свои атаки хакеры. Особенно массированные информационные нападения пришлись на 28 февраля. На интернет-ресурсах злоумышленники выкладывали разнообразную информацию, не соответствующую действительности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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