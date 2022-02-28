В Санкт-Петербурге на Московском проспекте все залило водой

Оператор банковских карт «Мир» обратился к россиянам
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В Московском районе Северной столицы из-под одного из люков появился небольшой «фонтан». Холодная вода стремительно разливалась по всей проезжей части. Водители, проезжая залитый участок, очень осторожно вели свои автомобили.
Видеозапись о том, что произошло на Московском проспекте, в одной из социальных сетей разместила официальная группа «ДТП и ЧП». На кадрах прекрасно видно, как весь поток автомобилей приостанавливается около огромных луж и как аккуратно передвигается по ним. Водители прекрасно помнят, как во время подобных аварий в ямы проваливались автомобили.
По информации, предоставленной пресс-секретарем ГУП «Водоканал», о чрезвычайном происшествии, случившемся на Московском проспекте около дома № 197 их специалистам стало известно около 2209. Аварийная бригада выехала на место и выяснила, что в данном колодце сломался пожарный гидрант.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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