Петербург стремительно теряет точки с шавермами после снижения покупательской способности

Сегодня, 16:44

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Петербург стремительно теряет точки с шавермами после снижения покупательской способности
Фото из открытых источников

Количество точек с шавермами в Петербурге за год сократилось на 29%. На это повлияли определенные факторы, среди которых — спад покупательской способности, а также рост расходов бизнеса на фоне сложной экономической обстановки в регионе. Не менее важную роль сыграло отсутствие качественной поддержки малых и средних предприятий (МСП) со стороны Смольного.

Стало известно, что на петербургском рынке фастфуда в марте 2023 года работает 6264 предприятия – без учета кофеен и ресторанов, что на 11,62% меньше, чем годом ранее. Сфера общественного питания «не досчиталась» свыше 800 заведений. Больше всего «сокращений» обнаружилось среди шаверм – на 29%: сейчас в городе работают 1372 подобных заведения – на 562 меньше, чем в марте 2022 года. По оценкам аналитиков, заметно сократился сегмент кофеен – на 26,97%. Всего их сейчас 1709 (меньше на 631 точку), пишет «Недвижимость и строительство Петербурга».

В последнее время наблюдается снижение посещаемости ресторанов и кафе всех сегментов рынка. Главной причиной выступает падение доходов петербуржцев, что приводит к переключению на более дешевые альтернативы.

«Сейчас люди меняют свои привычки в связи с ситуацией, больше стараются есть дома. Потому что это дешевле, выгоднее, чем в кофейнях и шавермочных. Но новые точки при этом тоже открываются», — объяснял глава совета «Союза малых предприятий» Владимир Меньшиков.

Стоит отметить, что уровень расходов населения в Петербурге, превышающий по многим пунктам московский, обсуждали в СМИ неоднократно. Так, в конце прошлого года, согласно рейтингу The Economist, локальная инфляция в городе на Неве в 2022 году значительно превысила столичную, составив 19,4% против 17,1%. В 2021 году ситуация была аналогичной – 8,7% к 7,1% соответственно.

Если рассматривать сегмент с «шавермами», то стоит обратить внимание на цены на производство и конечную стоимость некоторых продуктов. В данном случае — овощей. Так, с начала 2023 года цены на овощи и фрукты в Петербурге выросли сразу на 16%. В частности, свежие огурцы подорожали на 43,9% (в январе прошлого года на 4,9%), лук репчатый — на 35,5% (1,2% в 2022-м), чеснок — на 22% (15,5% в 2022-м), помидоры — на 22% (8,2% в 2022-м), морковь — на 21,1% (на 12,2% год назад), капуста белокочанная — на 14% (4,1% в 2022-м).

Совокупность этих факторов оказывает прямое влияние на формирование рынка общественного питания, а, следовательно, объясняет «уход» 29% шаверм за минувший год.

В целом ситуация с условиями ведения бизнеса в Петербурге оставляет желать лучшего. Администрацию Петербурга во главе с Александром Бегловым критиковали за неэффективную политику в сфере поддержки МСП. Так, в период обострения пандемии коронавируса заведения оказались вынуждены работать в сложных условиях, обернувшихся убытками до 50%. Некоторые были вынуждены закрыться на фоне внедренных Смольным «антиковидных» ограничений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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