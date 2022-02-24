Петербургские НКО поддержали антивоенные призывы к президенту

Сегодня, 14:39

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Петербургские НКО поддержали антивоенные призывы к президенту
Фото из открытых источников

На сегодняшний день руководители более двухсот некоммерческих организаций страны подписали обращение к президенту РФ, призывающее остановить проходящую на территории Украины военную операцию.

Представители благотворительных фондов и центров выразили свою антивоенную позицию, утверждая, что происходящие события идут в разрез с проводимой их организациями работой и сводит на нет все её результаты.

Среди подписантов обращения к Владимиру Путину есть несколько человек, возглавляющих НКО Северной столицы. В том числе одна из руководительниц фонда «Добрый город Петербург» и президенты благотворительных организаций «Улица Мира» и «Перспективы». Помимо этого, в Петербурге функционирует множество отделений других фондов, чьё руководство также присоединились к призыву начать переговорный процесс с правительством Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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