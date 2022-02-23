В Петербурге прошли одиночные антивоенные пикеты

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В Петербурге прошли несколько одиночных пикетов против войны. Появилась информация о том, что людей с плакатами соответствующего содержания видели возле Гостиного двора, Казанского собора и Торгово-развлекательного центра «Галерея»
Один из пикетчиков под лозунгом «Нет войне» выступил против силового разрешения конфликтов в двадцать первом веке, двое жителей Северной столицы провели акцию у Казанского собора с плакатом «Нет войне с Украиной», периодически сменяя друг друга.
Представитель «Молодёжного Яблока» простоял несколько минут возле Гостиного двора, после чего был задержан за нарушение сто двадцать первого «антикоронавирусного» постановления. По некоторым сведениям, молодой человек был доставлен правоохранителями в отделение полиции. Источники сообщают о задержании ещё троих активистов, одни из них выходил с плакатом к станции «Дунайская».
Напомним, что накануне в городе также прошли несколько антивоенных акций против войны с Украиной и ввода российских вооружённых сил на территорию Донбасса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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