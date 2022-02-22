Петербургский метрополитен усилил меры безопасности

По сообщению пресс-секретаря ГУП «Петербургский метрополитен» Юлии Щавель, на территории станций и в вестибюлях питерской подземки усилен режим контроля, однако на работу метро это никак не повлияет. Поезда будут отправляться в соответствии со штатным расписанием. Изменение режима коснётся только сотрудников – им придётся чаще появляться в вестибюлях станций.

Как утверждает Щавель, несмотря на усиление контроля по всем зонам обслуживания пассажиров, для них ничего не меняется. Меры были приняты лишь для обеспечения большей безопасности петербуржцев, никаких особых распоряжений от властей в адрес руководства метро не поступало.

Напомним, что ранее стало известно об усилении контрольного режима в столичном метрополитене. Там полицейские останавливают пассажиров на входе в станции и проверяют их документы. Появилась информация о том, что в центр города стянуты дополнительные подразделения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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