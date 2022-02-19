В одной из школ Санкт-Петербурге на перемене школьник сломал позвоночник

Ученик пятого класса получил серьезную травму в лицее на Сикейроса.

На печально известной своим ГКДЦ №1, улице Сикейроса случилось еще одно несчастье. В лицее, расположенном там, один из пятиклассников серьезно травмировался. Как сообщил корреспонденту «Невских Новостей» информированный сотрудник правоохранительных органов, одиннадцатилетний мальчик пострадал, играя с одноклассниками на перерыве между занятиями.

К школьнику была вызвана бригада скорой помощи и его в состоянии средней тяжести госпитализировали в ДГБ №2. После обследования пятикласснику поставили диагноз: «компрессионный перелом тела пятого позвонка».

Сам школьник поясняет, что его толкнул другой мальчик, из-за чего он оступился и ударился о полку спиной. Правоохранители уточняют обстоятельства произошедшего несчастного случая. Отдельно отмечено, что ребенок воспитывается в многодетной неполной семье и не находится на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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