С апреля общественный транспорт Санкт-Петербурга начнет работать по-новому

Сегодня, 20:44

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С апреля общественный транспорт Санкт-Петербурга начнет работать по-новому
Фото из открытых источников

Реформа транспортного обслуживания будет проходить поэтапно.

По информации, обнародованной пресс-секретарем Правительства Санкт-Петербурга, город в три этапа будет переведен на другую модель обслуживания общественным транспортом. В ходе первого этапа Северная столица обновит 864 автобуса на маршрутах, которые останутся без малейших изменений.

Второй этап будет проведен в июне текущего года, для него потребуется еще 693 автобуса. Они будут двигаться по новым маршрутам, либо по частично измененным, под которые уже создали всю необходимую инфраструктуру.

Третий, июльский этап, предполагает введение в эксплуатацию еще 1 244 автобусов. Они пойдут по сильно измененным, либо совершенно новым маршрутам.

Для проведения реформы создадут две сотни новых остановок, закупят389 троллейбусов и 339 трамваев, обновят путевое хозяйство, систему электроснабжения, троллейбусные и трамвайные парки, закупят 950 новых вагонов для метрополитена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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