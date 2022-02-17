Петербургский суд отправил под домашний арест бывшего застройщика ЖК «Щеглово парк»

Сегодня Московским районным судом Санкт-Петербурга избрана мера пресечения в отношении бывшего руководителя и владельца компании ООО «ГК Мегаполис», которому вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере. Несмотря на ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу, суд отправил его под домашний арест до двадцать восьмого марта. Сам экс-гендиректор ООО просил о том же, сделав акцент на проживании с семьёй и отсутствии желания скрываться от закона.

Напомним, что подозреваемый директор строительной фирмы был задержан два дня назад в рамках уголовного дела, возбуждённого весной прошлого года. Как считает следствие, с декабря две тысячи пятнадцатого по август две тысячи семнадцатого года организация принимала денежные средства дольщиков ЖК «Щеглово парк», собрав таким образом более семи миллионов рублей. Однако строительство комплекса так и не завершилось, а в 2019 году компанию признали банкротом.

Куда делись деньги, сейчас выясняют следователи.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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