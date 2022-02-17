На полигоне в Ленинградской области зенитчики успешно отразили учебную атаку с воздуха

Вчера, 22:54

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На полигоне в Ленинградской области зенитчики успешно отразили учебную атаку с воздуха
Фото из открытых источников

Защитники Санкт-Петербурга сбили условные цели при помощи системы С-400 «Триумф».

По информации, предоставленной пресс-секретарем Западного военного округа, на территории Ленинградской области проводились военные учения. Боевая задача, поставленная перед воинами-зенитчиками была комплексной: занятие боевой позиции, отражение атаки вражеской ДРГ на их батарею, преодоление зараженной территории, переведение системы С-400 «Триумф» из походного положения в боевое, уничтожение условных целей.

Во время учений атаки с воздуха условный противник выполнял как при помощи аэродинамических целей, так и баллистических. Мишенями служили электронные цели, применяемые на государственных полигонах Российской Федерации для проведения тактических учений со стрельбами.

Незадолго до этого свои навыки по борьбе с пиратскими атаками отрабатывал Северный флот.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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