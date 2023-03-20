Улицу Коллонтай приведут в «нормативное состояние» до конца 2023 года. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Петербург не в первый раз получит федеральную поддержку по программе ремонта важнейших городских магистралей. При этом состояние дорог в городе можно оценить как «плачевное».

В Смольном намерены до конца текущего года привести в нормативное состояние улицу Коллонтай в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Речь идет о ремонте участка от Дальневосточного проспекта до пересечения улиц Кржижановского и Лопатина общей протяженностью 3,82 км. Здесь должны заменить асфальтовое покрытие, нанести разметку, обновить бордюрный камень и провести иные работы. Важность проекта отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Участие в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" обеспечивает Санкт-Петербургу дополнительное финансирование крупных проектов дорожного строительства и ремонта городских магистралей. При планировании работ учитывается состояние магистралей, близость важных социальных объектов, а также обращения петербуржцев о необходимости ремонта дорог по конкретным адресам», — заявил он.

Петербург уже не первый год участвует в нацпроекте по ремонту дорог, однако горожане продолжают жаловаться на неудовлетворительное качество. Повреждения покрытия, нарушение технических норм при асфальтоукладке и другие несовершенства серьезно влияют на дорожную безопасность и комфорт. В неотремонтированных ямах зачастую скапливаются талые воды и осадки, что делает их «скрытой угрозой» для подвесок автомобилей и здоровья участников движения.

Причем ситуация, несмотря на системные вливания бюджетных средств, из года в год остается тяжелой. Так, в марте прошлого года на административном портале жалоб «Наш Санкт-Петербург» фиксировались порядка 2,8 тысяч обращений, связанных с дефектами дорожного полотна. Уже в марте текущего года количество жалоб осталось практически неизменным, что указывает на стагнацию в сфере ремонта петербургских дорог.

СМИ отмечали, что по нормативному состоянию магистралей Петербург «застрял» на уровне 2013 года с показателем в 68%. Ежегодно на эту статью расходов выделяются федеральные и региональные субсидии. Например, в 2021 году было выделено 5 млрд рублей, включая и средства из федерального бюджета.

Участие в проекте «Безопасные качественные дороги» не повлияло на крайне низкие темпы приведения петербургских автодорог в «нормативное состояние». В соответствующем рейтинге Петербург занимает лишь 9 место среди регионов. Общая несогласованность ответственных комитетов Смольного и отсутствие управленческих качеств губернатора Беглова не позволяют городу качественно развиваться и обеспечивать безопасность и комфорт петербуржцев на городских дорогах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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