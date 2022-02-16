В Санкт-Петербурге появился грабитель-лифтер

В одном из домов по Будапештской улице он серьезно травмировал и ограбил женщину.

По информации, полученной от осведомленных сотрудников правоохранительных органов, в лифт дома под номером 114, что на Будапештской улице, зашла 56-летняя пенсионерка. Вместе с ней в кабину зашел неизвестный мужчина. Они поднялись до восьмого этажа, когда злоумышленник внезапно нанес женщине удар в лицо и вырвал сумку.

После осмотра потерпевшей, медработники поставили ей диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом челюсти». Ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего женщина была отпущена домой.

А вот подозреваемого вскоре удалось обнаружить на Варшавской улице и задержать. 29-летний мужчина помещен в ИВС и ждет суда. Кстати, не первого. Он уже отбывал наказание за кражу, разбой, самоуправство.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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