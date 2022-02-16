В Санкт-Петербурге появился грабитель-лифтер

Сегодня, 10:09

0

Image 16+
В Санкт-Петербурге появился грабитель-лифтер
Фото из открытых источников

В одном из домов по Будапештской улице он серьезно травмировал и ограбил женщину.

По информации, полученной от осведомленных сотрудников правоохранительных органов, в лифт дома под номером 114, что на Будапештской улице, зашла 56-летняя пенсионерка. Вместе с ней в кабину зашел неизвестный мужчина. Они поднялись до восьмого этажа, когда злоумышленник внезапно нанес женщине удар в лицо и вырвал сумку.

После осмотра потерпевшей, медработники поставили ей диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом челюсти». Ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего женщина была отпущена домой.

А вот подозреваемого вскоре удалось обнаружить на Варшавской улице и задержать. 29-летний мужчина помещен в ИВС и ждет суда. Кстати, не первого. Он уже отбывал наказание за кражу, разбой, самоуправство.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Ленинградской области полицейские применили оружие для задержания нарушителя

Сегодня, 11:39

В Санкт-Петербурге появился грабитель-лифтер

Сегодня, 10:09

Пострадавшие от халатности коммунальных служб жители Петербурга массово подают иски в суды

Сегодня, 09:02

Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»

Вчера, 20:02

В Санкт-Петербурге могут разрешить регистрировать браки хоть в парке, хоть в музее

Вчера, 18:09

В Московском районе Санкт-Петербурга мигрант ограбил земляка, напугав его игрушечным пистолетом

Вчера, 12:09

Жители Петербурга назвали несостоятельным заявление Башкетовой о низких экономических потерях

Вчера, 10:36

Гололед на улицах Петербурга становится причиной травмы горожан

16-02-2022, 22:54

Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

16-02-2022, 19:19

Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

16-02-2022, 17:16

Петербургские медработники получили надбавки за декабрь 2021 года в феврале 2022-го

16-02-2022, 15:12

Послабление ковидных ограничений Смольного не поможет рестораторам выйти из кризиса

16-02-2022, 14:32

В Санкт-Петербурге двое подростков упали с крыши многоэтажки

16-02-2022, 11:39

Смольный заявил о полном коллективном иммунитете в Петербурге

15-02-2022, 22:57

17 февраля дети и студенты Санкт-Петербурга смогут бесплатно сходить в Эрмитаж

15-02-2022, 19:54

Адвокат раскритиковала Лисовца за слова об отсутствии очередей в поликлиниках

15-02-2022, 19:52

В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика

15-02-2022, 18:24

Предлагая дешёвые путёвки на Кубу, мошенница обманула пятерых петербургских пенсионеров

15-02-2022, 15:59

Петербуржцы просят Беглова спасти историческое здание на Рижском проспекте

15-02-2022, 15:11

Прокуратурами Петербурга внесено 45 представлений по поводу горожан, травмированных из-за падающих сосулек и гололедицы

15-02-2022, 15:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

16-02-2022, 00:19

0

Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...

Подробнее
В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

15-02-2022, 13:59

0

Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...

Подробнее
Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

16-02-2022, 14:54

0

С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...

Подробнее
Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»

Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»

Вчера, 20:02

0

Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор...

Подробнее
Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

16-02-2022, 19:19

0

Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...

Подробнее
Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

16-02-2022, 17:16

0

Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гауптман: Если пара российских танков увязла в грязи, Украине не стоит сильно радоваться

Гауптман: Если пара российских танков увязла в грязи, Украине не стоит сильно радоваться

15-02-2022, 16:54

0

На Западе упорно продвигают мысль о том, что для России важно, чтобы земля была промерзшей, - только в этом случае ее...

Подробнее
Предлагая дешёвые путёвки на Кубу, мошенница обманула пятерых петербургских пенсионеров

Предлагая дешёвые путёвки на Кубу, мошенница обманула пятерых петербургских пенсионеров

15-02-2022, 15:59

0

Вчера в полицию Невского района Северной столицы обратились пятеро пожилых горожан в возрасте от шестидесяти трёх до...

Подробнее
В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика

В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика

15-02-2022, 18:24

0

Полицейские Гатчинского района приступили к расследованию поджога автомобиля, принадлежащего пятидесятидевятилетнему...

Подробнее
Генерал ВСУ Романенко назвал вторжение ВС России в Украину желанием Путина

Генерал ВСУ Романенко назвал вторжение ВС России в Украину желанием Путина

15-02-2022, 22:39

0

Как утверждает экс-заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко,...

Подробнее