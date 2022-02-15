В Санкт-Петербурге могут разрешить регистрировать браки хоть в парке, хоть в музее

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Власти города собираются изменить Семейный кодекс касательно увеличения мест, где разрешены выездные церемонии.
Согласно новому законопроекту, количество локаций, где можно будет проводить выездные церемонии бракосочетания значительно увеличится. Если он будет утвержден, то влюбленные смогут узаконить свои взаимоотношения во дворцах, музеях, замках, различных заведениях культуры Санкт-Петербурга. Кроме того, данный законопроект предлагает разрешить проводить выездные церемонии бракосочетания даже на территории городских парков.
Александр Бельский, руководитель Законодательного Собрания Северной столицы, в своем интервью журналистам, назвал грядущие изменения очередным шагом по направлению к расширению открытости города.
Он также отметил, что данная идея еще должна быть доработана, однако она может стать хорошим подарком петербуржцам. Со слов Александра Бельского, в выигрыше окажутся и учреждения культуры, поскольку получат дополнительный источник дохода.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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