17 февраля дети и студенты Санкт-Петербурга смогут бесплатно сходить в Эрмитаж

Это подарок музея несовершеннолетним за то, что они были полторы недели лишены возможности ходить в музеи.

По информации, обнародованной пресс-секретарем главного музея Северной столицы, дети любого возраста 17.02.2022 года смогут любоваться его сокровищами совершенно бесплатно.

Введенные ранее ограничения для несовершеннолетних, касающиеся запрета посещения ими целого ряда заведений, включая в том числе и музеи, закончились 14.02.2022 года. Ранее, до этих ограничительных мер, Государственный Эрмитаж позволял бесплатно посещать свои выставочные площади детям, не достигшим восемнадцатилетия, каждый 3-й четверг в месяце.

А 17 февраля не только 3-й четверг, но и День 170-летия Нового Эрмитажа. Поэтому посетить музей бесплатно смогут не только несовершеннолетние, но и прочие льготные категории граждан: инвалиды, пенсионеры, военнослужащие, члены многодетных семей и другие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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