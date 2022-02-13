Прокуратурами Петербурга внесено 45 представлений по поводу горожан, травмированных из-за падающих сосулек и гололедицы

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Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила сегодня о завершённой на территории Петербурга расчистке опасных мест от наледи и снега после вмешательства сотрудников надзорных органов города.
Всего на данный момент представителями ведомства было внесено сорок пять представлений руководству ряда УК и дорожных организаций, связанных с получением травм горожанами вследствие некачественно проводимых работ по очистке крыш и тротуаров Северной столицы.
Помимо этого, работниками районных прокуратур Санкт-Петербурга были выявлены многочисленные факты нарушений трудовых прав сотрудников данных организаций, занимающихся непосредственно содержанием территорий и отслеживанием состояния дорог. Их не обеспечивали средствами индивидуальной защиты, с рабочими не проводился инструктаж, руководителями не соблюдался режим труда и отдыха подчинённых.
Напомним, что в начале этого месяца по результатам прокурорских проверок было возбуждено девятнадцать уголовных дел по фактам хищений и злоупотреблений при содержании городских крыш и дорог. По шестидесяти адресам провели обыски, в которых приняли участие около двухсот сотрудников, задержано шесть человек. В отношении всех задержанных избраны меры пресечения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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