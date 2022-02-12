Правительство Санкт-Петербурга отрапортовало о том, что пик пятой волны КОВИД-19 остался позади

ГорКомЗдрав сообщил о снижении темпа инфицирования петербуржцев.

По информации, размещенной Дмитрием Лисовцом, руководителем Санкт-Петербургского Комитета здравоохранения на своей официальной странице в одной из социальных сетей, пик очередной, пятой по счету волны КОВИД-19 пройден. На больничных остается все меньше медработников, сообщения пациентов о многочасовых очередях и длиннющих списках на прием к врачу остались в прошлом.

Дмитрий Лисовец также отметил, что на амбулаторном звене к обслуживанию больных привлечены больше, чем 1 000 ординаторов и студентов медицинских ВУЗов, а также 900 студентов медицинских училищ, около полутысячи докторов других специальностей и три сотни волонтеров.

В Санкт-Петербурге уже не увеличивается количество новых случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент болеть продолжают приблизительно 287 000 петербуржцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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