Правительство Санкт-Петербурга отрапортовало о том, что пик пятой волны КОВИД-19 остался позади

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ГорКомЗдрав сообщил о снижении темпа инфицирования петербуржцев.
По информации, размещенной Дмитрием Лисовцом, руководителем Санкт-Петербургского Комитета здравоохранения на своей официальной странице в одной из социальных сетей, пик очередной, пятой по счету волны КОВИД-19 пройден. На больничных остается все меньше медработников, сообщения пациентов о многочасовых очередях и длиннющих списках на прием к врачу остались в прошлом.
Дмитрий Лисовец также отметил, что на амбулаторном звене к обслуживанию больных привлечены больше, чем 1 000 ординаторов и студентов медицинских ВУЗов, а также 900 студентов медицинских училищ, около полутысячи докторов других специальностей и три сотни волонтеров.
В Санкт-Петербурге уже не увеличивается количество новых случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент болеть продолжают приблизительно 287 000 петербуржцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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