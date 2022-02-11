Накануне Дня Влюбленных в Санкт-Петербурге наблюдается стремительный рост продаж секс-игрушек

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Спрос на разного рода интимные приспособления взлетел в сорок раз.
Наряду с товарами из секс-шопа увеличили свои продажи шоколадные фигурки и ювелирные украшения. А по данным представителей Wildberries, перед Днем Святого Валентина петербуржцы и гости города больше всего покупают драгоценности, нижнее белье из бархата, интимные игрушки и игристое вино.
За 14 дней перед Днем Влюбленных в Северной столице заказ валентинок превысил аналогичный показатель 2021 года на 229%, мягких игрушек – на 120%. Среди последних лучше всего расходится пользующийся популярностью в социальных сетях большой голубь.
Жители города ко Дню Влюбленных все больше приобретают товары для взрослых. К примеру, продажи презервативов выросли на 90%, а игровых наручников – в сорок раз. Значительно растут продажи браслетов, колец и подвесок.
Из других категорий товаров массово покупаются шоколадные фигурки, конфеты, бомбочки для ванн и воздушные шары, выполненные в виде сердечек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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