Санкт-Петербург приобрел статус столицы любви

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Именно здесь забронировано больше всего номеров в отелях на День Влюбленных. Больше десяти процентов всех билетов, оформленных для поездки на поезде в этот день приходится на направление Москва – Санкт-Петербург.
По данным Ostrovok.ru, сервиса онлайн-бронирования номеров в гостиницах, Северная столица заняла первое место в рейтинге главных направлений путешествий на День Влюбленных вместе с Москвой и Красной Поляной.
По информации от представителей сервиса Туту.ру, Санкт-Петербург также среди лидеров направлений романтических путешествий для жителей регионов Российской Федерации. Основное количество такого рода туров (11% всех оформленных билетов) приходится на обмен туристами между двумя столицами.
А в Санкт-Петербургском туристическом Комитете сообщили, что путешественников-романтиков город на Неве привлекает широким выбором площадок, на которых можно провести памятный важный вечер и красивую фотосессию, также здесь шикарная культурная программа и масса гастрономических заведений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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