Работник Красносельской администрации Санкт-Петербурга обвинен во взяточничестве

Сегодня, 19:19

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Работник Красносельской администрации Санкт-Петербурга обвинен во взяточничестве
Фото из открытых источников

Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

По информации, обнародованной представителем объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Валерия Мещерякова, руководителя отдела закупок Красносельской райадминистрации, обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, чиновник позарился на 1 082 000 рублей.

Это дает возможность правоохранителям вменить ему в вину не просто взятку, а взятку в особо крупном размере. Запрос об избрании меры пресечения чиновнику рассматривался в Красносельском районном суде. Судья принял решение отправить Валерия Мещерякова под домашний арест до 7 апреля текущего года. Защита обвиняемого не возражала против избранной меры пресечения.

Правоохранители провели ряд обысков в помещениях Красносельской райадминистрации, при этом были обнаружены и изъяты важные документальные улики. Как выяснилось в ходе следствия, взятка в 1 082 000 рублей была дана за подписание договора на уборку территорий района.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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