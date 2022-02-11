Группа поддержки распространения коронавируса, выступающая за отмену QR-кодов, взяла на вооружение террор

Сотрудникам МЧС анонимный недотеррорист послал письмо с угрозой взорвать Смольный и Мариинский дворец.

Почтовые бомбисты-коноронапоклонники взяли под причел Законодательное собрание и Правительство Санкт-Петербурга. Они требовали отменить использование на территории Северной столицы QR-кодов под угрозой, в случае отказа, взорвать Мариинский дворец и Смольный.

Недотеррорист накануне утром отправил электронное письмо с угрозами взорвать правительственные учреждения, если меры борьбы против распространения коронавирусной инфекции не будут ослаблены.

Несмотря на постоянную охрану и маловероятность претворения в жизнь угроз бомбиста-коронапоклонника, специальные подразделения правоохранительных органов осмотрели все помещения Мариинского дворца и Смольного на предмет выявления взрывоопасных предметов и устройств. Никакой взрывчатки саперы не обнаружили.

Однако, поскольку терроризм, то есть требования от власти чего-либо под угрозой применения оружия, обязуют правоохранителей возбудить уголовное дело по соответствующей статье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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