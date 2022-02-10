Чиновники лишили Санкт-Петербургских медиков доплат за работу с коронавирусом

Денег от города медработники не получали с декабря прошлого года.

Первыми этот вопрос в публичную плоскость перевели врачи Покровской больницы. Корреспонденты обратились за комментариями к Санкт-Петербургскому комитету соцполитики, и чиновники подтвердили, что выплаты прекратили по причине того, что соответствующее постановление где-то затерялось в лабиринтах перепроверок и согласований.

Выплаты, по словам медиков, не проводятся с декабря 2021 года. Это касается денег, которые добавил губернатор Северной столицы своим Постановлением №69, при этом федеральные доплаты приходят регулярно и без задержек. Врачи обращались в Городской Комитет соцполитики, те перенаправляют в Комитет финансов, там, в свою очередь, переадресовывают от одного клерка другому, и никто не знает, в чем причина.

В Комитете соцполитики заверили, что согласование пройдет в ближайшее время, но так и не уточнили, какой же чиновник настолько занят, что не может вот уже два месяца подписать соответствующую бумагу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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