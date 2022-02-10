В Петербурге продолжают штрафовать заведения за нарушения ковид-ограничений

Сегодня стало известно, что минувшей ночью в Северной столице вновь прошли проверки ресторанов и баров на предмет соблюдения антикоронавирусных требований. В итоге хозяевам ещё семнадцати заведений придётся оплачивать штрафы, выписанные за работу в ночное время. Деятельность выявленных точек приостановлена. Не остались без внимания проверяющих и посетители.

Предпринимателям, нарушившим антиковидные постановления, выписаны штрафы до трёхсот тысяч рублей, в отношении нарушителей возбуждены административные дела. Помимо коммерсантов по четыре тысячи заплатят и триста тридцать семь посетителей. Если выяснится, что штраф выписывался повторно, сумма увеличится ещё на тысячу.

Помимо баров и ресторанов за минувшую неделю было проверено шесть организаций, работающих в сфере услуг и восемьдесят три торговые точки. Среди них выявили пятнадцать нарушителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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