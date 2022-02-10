По факту падения высотника, очищавшего крыши от снега с дома на Литейном возбуждено уголовное дело

Мужчина находится в стационаре, его состояние оценивается, как тяжелое.

По информации, распространенной пресс-секретарем прокуратуры Санкт-Петербурга, по факту падения рабочего, очищавшего на большой высоте кровлю дома по адресу: проспект Литейный дом №64, правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении требований техники безопасности.

Представители прокуратуры рассказали, что коммунальное предприятие Центрального района Северной столицы ЖКС №1 не обеспечило достаточного контроля за соблюдением правил охраны труда при работе на высоте. По причине этого здоровью работника был нанесен тяжкий вред.

Районная администрация сообщила, что работник, упавший с высоты, трудится в данном ЖКС четвертый год. На данный момент он проходит лечение в стационаре Мариинской больницы.

Сразу после инцидента главный инженер организации рассказывал о том, что у рабочего была страховка и после падения он не был тяжело травмирован. На самом деле все вышло гораздо хуже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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