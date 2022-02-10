По факту падения высотника, очищавшего крыши от снега с дома на Литейном возбуждено уголовное дело

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
Мужчина находится в стационаре, его состояние оценивается, как тяжелое.
По информации, распространенной пресс-секретарем прокуратуры Санкт-Петербурга, по факту падения рабочего, очищавшего на большой высоте кровлю дома по адресу: проспект Литейный дом №64, правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении требований техники безопасности.
Представители прокуратуры рассказали, что коммунальное предприятие Центрального района Северной столицы ЖКС №1 не обеспечило достаточного контроля за соблюдением правил охраны труда при работе на высоте. По причине этого здоровью работника был нанесен тяжкий вред.
Районная администрация сообщила, что работник, упавший с высоты, трудится в данном ЖКС четвертый год. На данный момент он проходит лечение в стационаре Мариинской больницы.
Сразу после инцидента главный инженер организации рассказывал о том, что у рабочего была страховка и после падения он не был тяжело травмирован. На самом деле все вышло гораздо хуже.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...Подробнее
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...Подробнее
Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...Подробнее
Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...Подробнее
Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...Подробнее
Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с...Подробнее
Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее...Подробнее
В кабинете на приеме у врача-стоматолога в Петербурге пострадала пятилетняя пациентка. Медик готовился сделать ей...Подробнее
С 1 февраля в России были увеличены различные социальные выплаты от Пенсионного фонда. Речь идет о материнском...Подробнее
Комментировать