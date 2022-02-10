За пожар, произошедший в доме жительницы Гатчино Ленинградской области, энергетики заплатят четыре с половиной миллиона

Как сообщила сегодня объединённая пресс-служба горсудов, ПАО «Россети Ленэнерго» выплатят жительнице Ленинградской области более трёх миллионов рублей за пожар, произошедший в её доме. Помимо этого, энергетикам придётся заплатить ещё почти полуторамиллионный штраф. Такое решение принял Красногвардейский районный суд Северной столицы.

Сам пожар произошёл летом две тысячи восемнадцатого года. В результате выяснения причин возгорания было установлено, что дом загорелся в результате неправильного функционирования электросетей. Изначально представители «Ленэнерго» хотели переложить ответственность на сбытовую компанию, с которой у организации был заключён договор о предоставлении коммунальных услуг, однако не смогли предоставить в суде доказательств факта разграничения между сторонами договора ответственности и балансовой принадлежности по адресу, где проживает истица.

В итоге энергетикам придётся заплатить женщине за повреждённое имущество, компенсировать ей моральный вред, возместить судебные издержки и выплатить штраф в пользу государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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