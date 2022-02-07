ЗакС Санкт-Петербурга обратилось к Министру здравоохранения РФ с просьбой контролировать цены ПЦР-тестов

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Депутаты Парламента Северной столицы просят Мурашко лично проконтролировать стоимость тест-систем.
Решение об этом обращении было принято на сегодняшнем пленарном заседании. Депутаты указали в своем обращении на то, что, учитывая темп распространения в Санкт-Петербурге, впрочем, как и по всей стране, нового штамма «омикрон», доступность для всех слоев населения ПЦР-тестов имеет большое социальное значение.
Руководство Северной столицы провело мониторинг цен в аптеках и выяснило, что на покупку тест-системы горожанину придется потратить 646 – 3 000 рублей. Законодательно пока не установлены граничные пределы повышения стоимости ПЦР, а дальнейший ее рост вполне способен вызвать волну возмущения среди жителей города.
Поэтому депутаты Санкт-Петербургского ЗакСа предложили Мурашко решить, нет ли необходимости внесения ПЦР-тестов в список жизненно необходимых медикаментов и ограничить предельно допустимую цену на них.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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