ЗакС Санкт-Петербурга обратилось к Министру здравоохранения РФ с просьбой контролировать цены ПЦР-тестов

Депутаты Парламента Северной столицы просят Мурашко лично проконтролировать стоимость тест-систем.

Решение об этом обращении было принято на сегодняшнем пленарном заседании. Депутаты указали в своем обращении на то, что, учитывая темп распространения в Санкт-Петербурге, впрочем, как и по всей стране, нового штамма «омикрон», доступность для всех слоев населения ПЦР-тестов имеет большое социальное значение.

Руководство Северной столицы провело мониторинг цен в аптеках и выяснило, что на покупку тест-системы горожанину придется потратить 646 – 3 000 рублей. Законодательно пока не установлены граничные пределы повышения стоимости ПЦР, а дальнейший ее рост вполне способен вызвать волну возмущения среди жителей города.

Поэтому депутаты Санкт-Петербургского ЗакСа предложили Мурашко решить, нет ли необходимости внесения ПЦР-тестов в список жизненно необходимых медикаментов и ограничить предельно допустимую цену на них.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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