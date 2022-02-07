Бывший правоохранитель из Санкт-Петербурга признан виновным в убийстве, совершенном им 18 лет назад

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Правда, этот человек уже находится в колонии, отбывая там пожизненное заключение за другие убийства.
По сообщению пресс-секретаря Санкт-Петербургской прокуратуры, Калининский суд Северной столицы признал вину Олега Тена, экс-милиционера, в убийстве, которое он совершил 6 августа 2004 года.
В ту страшную ночь Олег Тен, подрабатывавший частным извозом, взял в машину от станции метрополитена «Пионерская» девятнадцатилетнюю незнакомку, с которой по пути успел поссориться и решил убить. Около дома на улице Софьи Ковалевской преступник напал на девушку, вытащил из машины и 13 раз ударил ножом. От полученных ран потерпевшая умерла на месте.
За это преступление Тена приговорили к 12,5 лет заключения в колонии строгого режима. Хотя этот приговор навряд ли что-то изменит в жизни преступника, ведь он вот уже 14 лет, как отбывает пожизненное заключение за убийства, сопряженные с ограблениями, совершенные им на протяжении 2005 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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