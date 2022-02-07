В Санкт-Петербурге карантин ввели в 68 детсадах и 672 школах

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Полностью закрыты 134 группы и 8 759 классов.
По информации, обнародованной пресс-секретарем Комитета образования, по причине широкого распространения ОРЗ, а также выявления случаев инфицирования малышей коронавирусом, администрации 68 детских садов отправили на карантин 134 группы.
Сложная эпидемическая обстановка отрицательно сказывается также и на работе школ. В 672 из них на удаленный формат обучения перешли 8 759 классов. Кроме того, по просьбе родителей 5 517 учеников ведут обучение по смешанному формату.
В настоящее время, на период с 2.02.2022 по 13.02.2022 года, учащиеся всех школ Санкт-Петербурга седьмых – одиннадцатых классов, по решению городской администрации, переведены на дистанционную форму обучения. Помимо этого, ученики старших классов не имеют права посещать массовые мероприятия, заведения общественного питания, торговые центры и другие места массового скопления людей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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