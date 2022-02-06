Силовые структуры Петербурга проводят тотальные обыски, связанные с качеством работы коммунальщиков

На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет
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В ряде районов Северной столицы проходят обыски в рамках уголовных дел, заведённых по фактам травм, полученных петербуржцами в результате плохой уборки улиц или некачественной очистки крыш, а также по фактам выявленных экономических нарушений в работе жилищно-коммунального сервиса.
В основном сейчас идёт выемка соответствующей документации – актов приёмки, объёма выполненных работ, зарплатных ведомостей и т.д. В последствии оперативниками планируется тщательная проверка изъятых бумаг на предмет выявления фактов недобросовестной работы коммунальщиков.
Инициатива столь масштабных действий правоохранителей и прокурорского надзора исходит из Смольного. Полностью обновлённое руководство коммунального блока городской администрации не устроила подготовка подчинённых служб и подрядчиков к нынешней зиме, а также их работа, вызвавшая большой поток нареканий как со стороны руководства города, так и у жителей Петербурга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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