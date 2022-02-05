В Санкт-Петербурге улицу Купчинскую залило потоками холодной воды

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
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О прорыве магистрального трубопровода стало известно по сообщениям, размещенным очевидцами чрезвычайного происшествия на своих страницах в социальных сетях. Авария произошла неподалеку от домов №29 и №30 по Купчинской улице.
Работники аварийных бригад сразу же посоветовали жителям окрестных домов убрать свои автомобили, оказавшиеся по причине прорыва в огромной луже, которая покрыла около двух сотен квадратных метров проезжей части.
По информации, предоставленной пресс-секретарем «Водоканала» Северной столицы, ни людям, ни автомобильному транспорту, находящимся около эпицентра аварии, не угрожает никакая опасность, движение машин по улице Купчинской для проведения ремонтных работ ограничивать не планируют. Аварийные бригады оперативно начали работу по ликвидации утечки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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