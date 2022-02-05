В Санкт-Петербурге прошла «донорская суббота»

Вчера, 23:54

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В Санкт-Петербурге прошла «донорская суббота»
Фото из открытых источников

По информации, которую Городская станция переливания крови разместила на своей официальной странице в социальных сетях, за прошедшую «донорскую субботу» к ним обратилось 560 петербуржцев. Донация была разрешена 467 из них. Эти люди привнесли в запасники медицинских учреждений Северной столицы 210 литров крови.

Организаторы ставшей уже традиционной акции обратились к донорам с благодарностью за их кровь, их силы и терпение, сказали, что со своей стороны приложили все усилия, чтобы минимизировать продолжительность пребывания доноров на пунктах.

Кроме того, организаторы поблагодарили медицинских работников за их труд, а также добровольцев Ресурсного центра донорства, ориентировавших петербуржцев. Акцию поддержал Комитет по делам молодежи и общественных организаций правительства Санкт-Петербурга.

В течение 2021 года кровь, которую сдали доноры, помогла в спасении 15 000 человеческих жизней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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