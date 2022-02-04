Директор петербургской ветклиники попытался разрешить дорожный конфликт используя лом и перцовый баллончик

По итогам «беседы», произошедшей накануне между водителями на перекрёстке проспектов Культуры и Луначарского в Петербурге, полицейскими был задержан один из её активных участников. Мужчина, являющийся директором одной из ветеринарных клиник города, находится сейчас в помещении для задержанных при полицейском отделении. Пока на него составлен только административный протокол о мелком хулиганстве, но в перспективе ветеринару скорее всего предстоит выступить в качестве фигуранта уголовного дела.

Сам дорожный конфликт произошёл накануне. После некоего инцидента, подробности которого пока не сообщаются, тридцатитрёхлетний мужчина покинул салон своего «Мерседеса» GLC 300 с ломом в руках, использовав его для того, чтобы сокрушить «Фольксваген Пассат» своего оппонента. Для начала он разбил стёкла автомобиля и оставил множество вмятин на кузове, нанеся, по предварительным данным, ущерб в размере двухсот тысяч рублей. Затем, переключившись на хозяина побитой машины, распылил ему в глаза перцовый баллончик.

Приехавшим на место происшествия полицейским пришлось изъять у сердитого ветеринара лом и баллончик, после чего мужчину доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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