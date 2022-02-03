Санкт-Петербургский суд продлил термин задержания заведующей отделением консультативно-диагностического центра №1

Елена Медведева продолжит пребывать в статусе задержанной на протяжении еще трех суток.

По информации, выложенной на официальном телеграмм-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Октябрьским районным судом города вынесено решение о продлении задержания заведующей отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1 еще на три дня. Она фигурирует в уголовном деле о многочисленных смертях и отравлениях пациентов этого медицинского заведения, расположенного по улице Сикейроса.

Следствие несогласно с таким решением и обратилось к суду с просьбой об аресте подозреваемой на срок до 26.03.2022 года

Возглавляемое Еленой Медведевой отделение ГКДЦ №1 вот уже неделя, как прекратило свою деятельность. Медицинский персонал в полном составе отстранен от работы. Следователи выдвинули версию, согласно которой, заведующая была осведомлена о том, что препарат бария, в дальнейшем приведший к массовому отравлению пациентов центра, не внесен в Государственный реестр. Однако, разрешила использовать его в медицинских манипуляциях.

Елену Медведеву обвиняют по 238 статье, части третьей УК Российской Федерации. Заведующая частично призналась в своей вине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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