Биржа Санкт-Петербурга по причине возникших технических неполадок прекратила электронные торги

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Причины возникшего сбоя в работе площадки пока остаются неизвестны.
По сообщению пресс-секретаря «СПб биржи», 4 февраля с 19:00 часов организация была вынуждена прекратить торги по ценным бумагам по причине внезапно появившихся технических неполадок.
Специалисты из службы безопасности организации приступили к выяснению причин сбоя. О времени возвращения электронной торговой площадки в нормальный режим работы будет сообщено дополнительно.
Интересно, но в тот же день пользователи социальной сети «ВКонтакте» также отметили ее нестабильную работу. В службу технической поддержки «ВК» посыпались жалобы от пользователей. Наблюдались многочисленные случаи, когда юзеры по 20 минут не могли попасть в свои личные кабинеты.
Являются ли оба случая звеньями одной цепи умышленных действия неизвестных злоумышленников или это просто отдельные технические неисправности, не имеющие друг к другу отношения, предстоит выяснить специалистам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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