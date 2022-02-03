У одной из аптек Санкт-Петербурга была найдена граната

Жители Мурина не на шутку встревожились, обнаружив боеприпас РГ-42 на снегу около аптеки.

По информации, которую распространил пресс-секретарь Санкт-Петербургского отделения Россгвардии, 4 февраля около полудня прохожими неподалеку от аптеки, расположенной по улице Шувалова, был обнаружен предмет, напоминающий взрывоопасное устройство.

Очевидцы позвонили в Россгвардию, оттуда были направлены саперы ОМОН, которые обнаружили лежащую в сугробе гранату РГ-42 без чеки. При подробном осмотре боеприпаса специалистами было установлено, что перед ними не боевая граната, а лишь ее макет, лишенный смертоносного содержимого и полностью безопасный для окружающих.

Взрывотехниками копия РГ-42 была изъята и перевезена на место ее дальнейшей утилизации.

Правоохранители обращаются к петербуржцам и в дальнейшем, при обнаружении подобных предметов ни в коем случае не выполнять каких-либо действий по их обследованию, а сразу же обращаться к специалистам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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